عز الدين إلتقت وفد جنسيتي كرامتي: لتأمين التسهيلات اللازمة الى حين إقرار قانون الجنسية

زار وفد من حملة "​جنسيتي كرامتي​" برئاسة رئيسها مصطفى الشعار رئيسة ​لجنة المرأة والطفل​ النائبة الدكتورة ​عناية عز الدين​ في مكتبها في ​بيروت​. وبحث الشعار مع عز الدين، بحسب بيان للحملة، في موضوع منح الأم اللبنانية جنسيتها لأولادها، ناقلا اليها "المعاناة اليومية في المدراس و​المستشفيات​ وآخرها موضوع إجازات العمل وكل ذلك بسبب عدم إعطاء الأم حقها بمنح جنسيتها اللبنانية المتزوجة من غير لبناني بالإضافة لأوضاع مكتومي القيد وقيد الدرس المنسية قضيتهم. وللاطلاع على آخر المستجدات المتعلقة بالقانون المقترح بخصوص الجنسية من لجنة المرأة والطفل الذي يمنح أولاد الأم اللبنانية حقوقهم المدنية والإجتماعية".

وطالبها "التواصل مع الوزارات المعنية لتسهيل أمور أبناء الأم اللبنانية ومكتومي القيد وقيد الدرس". كما حملها رسالة لرئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​، متمنيا "دعم القوانين المقترحة في مجلس النواب والوقوف بوجه أي ​مرسوم تجنيس​ لأن الأحقية لأولاد الأم اللبنانية".

وأكد المجتمعون أن "القضية الأساس هي المساواة القانونية الكاملة بين المرأة والرجل كما نص الدستور".

من جهتها، رأت عز الدين أنه "من الضروري بحث هذا الموضوع بطريقة جدية وأن هذه القضية محقة، وأن قانون إعطاء الحقوق المدنية والإجتماعية الذي تم اقتراحه من خلال اللجنة هو بهدف تسهيل حياة أبناء الأم اللبنانية المتزوجة من غير لبناني لحين إقرار ​قانون الجنسية​".

وأكدت "المتابعة مع الوزارات المعنية بإسم لجنة المرأة والطفل لتأمين التسهيلات اللازمة لهؤلاء".



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