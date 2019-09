"بيت لبنان العالم" كرّمت رئيس منظمة الدفاع عن المسيحيين "IDC"

شاركت رئيسة مؤسسة بيت لبنان العالم (World House of Lebanon) بيتي هندي Betty Hindi في المؤتمر السنوي لمنظمة الدفاع عن المسيحيين (In Defense of Christians- (IDC الذي أقيم في واشنطن بحضور أعضاء بارزين من ​الإدارة الأميركية​.

و قدّمت هندي على هامش المؤتمر، جائزةoutstanding achievement لعام 2019 للسيد توفيق بعقليني رئيس منظمة الـIDC، التي تعنى بالدفاع عن ​حقوق المسيحيين​ والأقليات في ​الشرق الأوسط​. ويأتي هذا التكريم تقديراً لجهود بعقليني الاستثنائية بملفات عديدة نجح في تطويرها، مثل زيادة المساعدات لمؤسسة ​الجيش اللبناني​ في السنوات الاربعة الأخيرة، وتأمين مبلغ بقيمة ٣٨٠ مليون دولار لعائلات ضحايا داعش، بالإضافة إلى قوانين تم اقرارها في ​الكونغرس الاميركي​ وتدعم مسيحيي الشرق وتحميهم.

كما ان بعقليني حقق الكثير من الإنجازات بفترة زمنية قياسية، وأجندته ومشاريعه تتلاءم كثيرا مع الإدارة الأميركية الحالية التي قدّرت جهوده المتواصلة في حماية الأقليات في الشرق التي ما زالت تعاني من موجات التطرف.

يُذكر ان الجائزة هي من تصميم الفنان العالمي المبدع رودي رحمة، وقد صُممت لهذه المناسبة، وتطمح مؤسسة بيت لبنان العالم إلى أن تصبح محطة سنوية تكرّم فيها المناضلين اللبنانيين الذين لهم بصمات خاصة في قلب لبنان وتاريخه.