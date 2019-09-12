الراعي التقى اللواء عثمان وعصام سليمان ووفودا في بكركي

استقبل البطريرك الماروني الكاردينال ​مار بشاره بطرس الراعي​ في الصرح البطريركي الصيفي في ​الديمان​ رئيس فرع ​امن الدولة​ في الشمال العقيد فادي خالد مع وفد من ضباط الفرع.

بعدها التقى غبطته رئيس ​المجلس الدستوري​ السابق ​عصام سليمان​ الذي اشار بعد اللقاء الى ان الزيارة هي لاخذ البركة من غبطته وقد قدم سليمان الى البطريرك تقريراً مفصلاً عن اعمال المجلس الدستوري طيلة المدة التي تولى فيها رئاسة المجلس الدستوري من العام 2009 الى العام 2019.

الى ذلك، التقى البطريرك رئيس الجالية ​المسيحية المشرقية​ في ​هنغاريا​ المهندس جوزيف نخلة وجان نخلة اللذين وضعا البطريرك في اجواء النشاطات التي تقوم بها الجالية المسيحية المشرقية في هنغاريا.

وظهراً استقبل غبطته مدير عام ​قوى الامن الداخلي​ ​اللواء​ عمادعثمان الذي شكر البطريرك على زيارته الراعوية لبلدته الزعرورية خلال الجولة التي قام بها على منطقة شرق صيدا وجزين وعلى مدى ساعة تم بحث مجمل الاوضاع الامنية وعن عمل جهاز قوى الامن الداخلي خصوصا في مجال ​مكافحة الارهاب​ وقدم غبطة البطريرك للواء عثمان مجلدين عن ​الوادي المقدس​ .