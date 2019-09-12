علي عبد اللطيف فضل الله: لصون نهج المقاومة ونبذ كل اشكال الصراعات الداخلية

دعا رئيس "لقاء الفكر العاملي" السيد علي السيد عبد اللطيف فضل الله "لإستلهام القيمة الجهادية والانسانية لعاشوراء عبر الاحياء بالاساليب العاطفية المتزنة التي لا تحجب الخيارات العقائدية والفكرية المنفتحة". وأكد فضل الله على وجوب "صون نهج ​المقاومة​ ونبذ كل اشكال الصراعات الداخلية"، مشددا على ضرورة اطلاق صرخة شعبية في وجه السياسين المتورطين بملفات ​الفساد​".

وشدد على "ضرورة إنهاء حالة التكاذب السياسي واستثمار اوجاع الناس وأزماتهم"، معتبرا "ان نصرة ​الامام الحسين​ تتمثل بالمواجهة اليومية للشعب الفلسطيني مع قوات الاحتلال الصهيوني وبكل حالة الممانعة للمشاريع الدولية والعربية المشبوهة".

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