العثور على رضيع داخل كنيسة القديسة صوفيا في الصفرا

عُثر على طفل رضيع حديث الولادة موضوع على الأرض داخل كنيسة القديسة صوفيا في بلدة ​الصفرا​ - ​كسروان​، وهو بصحة جيدة، وحضرت إلى المكان ​القوى الأمنية​ وباشرت تحقيقاتها. وبعد الكشف الصحي على الطفل تم نقله إلى مركز كسروان الطبي في غزير.

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