عطالله: آمل أن تقر الحكومة خطة وزارة المهجرين ومشروع قانون تحفيزهم على العودة

شدّد وزير المهجرين ​غسان عطالله​، في تصريح صحافي قبيل جلسة الحكومة في ​قصر بعبدا​، على أنّ "كلّي أمل أن تقرّ الحكومة خطّة ​وزارة المهجرين​ ومشروع قانون تحفيز المهجرين على العودة، لما للأمر من أهميّة إنسانيّة ووطنيّة، خصوصًا أنّني شرحت لمختلف الفرقاء كلّ التفاصيل".

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