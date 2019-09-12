عماد واكيم ردا على فريد البستاني: دور القوات هو الرافعة لمشروع الدولة

رد عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب ​عماد واكيم​ على عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​فريد البستاني​، قائلا "مع كامل تقديرنا للزميل فريد البستاني لمحبتك للقوات اللبنانية كما تقول، ولكن مطالبتك بخروجها من ​الحكومة​ تنطبق وفق مقاييسك على تيار "​المردة​" أيضا، وكأنك تنفذ رغبة فريقك السياسي بان يتفرد مسيحيا بالقرار داخل الحكومة، وما ينطبق على القوات والمردة ينسحب على الإشتراكي في مرحلة خلافكم معه".

وفي تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لفت واكيم إلى أنه "مع أمل في ظل التراشق بين الوزير ​علي حسن خليل​ والوزير ​الياس بو صعب​، وكل ذلك وصولا إلى حكومة أكثرية أردتموها منذ اللحظة الأولى، فيما الحكومات القائمة هي حكومات وحدة وطنية، والحكومة الحالية شكلت على أساس نتائج ​الانتخابات النيابية​"، مشيراً إلى أن "رئيس حزب "​القوات اللبنانية​" ​سمير جعجع​ طرح تشكيل حكومة من اختصاصيين لعبور الأزمة الاقتصادية تأكيدا منه على عدم التعلق بالسلطة لان دور القوات هو الرافعة لمشروع ​الدولة​ في لبنان ويبقى ايها الزميل العزيز ان القوات اللبنانية وحدها من يقرر البقاء في الحكومة او الخروج منها".