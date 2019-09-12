وزير اسرائيلي: لا تغيير في سياسة العقوبات الأميركية حيال إيران

أعلن وزير المالية الإسرائيلية ​موشيه كحلون​ أن مسؤولا أميركيا رفيع المستوى أكد له أنه لن يطرأ اي تغيير على ​سياسة​ ​العقوبات الأميركية​ ضد ​إيران​.

وقال كحلون "انتهيت للتو من اجتماع عمل مميز مع وكيل ​وزارة الخزانة الأميركية​ سيغال ماندلكير في ​تل أبيب​"، مضيفا: "كنت سعيدا لسماعه يؤكد عدم وجود أي تغيير في سياسة العقوبات ضد إيران وأنهم سيستمرون بذلك بكامل قوتهم على عكس ما ذكرت التقارير الإعلامية".