وزير اسرائيلي: لا تغيير في سياسة العقوبات الأميركية حيال إيران

أعلن وزير المالية الإسرائيلية موشيه كحلون أن مسؤولا أميركيا رفيع المستوى أكد له أنه لن يطرأ اي تغيير على سياسة العقوبات الأميركية ضد إيران.
وقال كحلون "انتهيت للتو من اجتماع عمل مميز مع وكيل وزارة الخزانة الأميركية سيغال ماندلكير في تل أبيب"، مضيفا: "كنت سعيدا لسماعه يؤكد عدم وجود أي تغيير في سياسة العقوبات ضد إيران وأنهم سيستمرون بذلك بكامل قوتهم على عكس ما ذكرت التقارير الإعلامية".
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