عرض عسكري نسائي في السعودية للمرة الأولى

يقام استعراض عسكري نسائي، يعد الأول من نوعه في ​السعودية​، لمناسبة قرب "اليوم الوطني السعودي".

وهذا الاستعراض، بحسب صحيفة "سبق" السعودية يأتي من ضمن فريق "حفلات المودة التطوعي"، ويجري في المعارض المحلية النسائية والمدارس والاحتفالات الوطنية الرسمية، بينما سيتم استعراض الفرقة العسكرية الرجالية على مسارح الاحتفالات الوطنية الرسمية المخصصة للعائلات والرجال.

ويتألف العرض العسكري من مجموعة فقرات، منها: السلام الملكي، المشاة العسكرية، الاستعراض بالسلاح، إلقاء شعر وطني، مداهمة عسكرية بسيطة.

وذكرت المسؤولة الإعلامية للفريق مودة أحمد المحمدي إن "مشاهدة الاستعراض العسكري مرغوبة بشدة، سواء من الرجال أو النساء، وكما هو مشهور لدى الرجال قررنا أن ننشره بين المجتمع النسائي لتجسيد شكل الجندي داخل الاحتفالات الوطنية النسائية الرسمية". "إن بلغنا قصارى جهدنا لن نستطيع تجسيد جهود جنود الوطن، لأن ما يبذلونه من جهود يتطلب الكثير، بحكم اختلاف الفروق الجسدية بين الجنسين، ولكننا أحببنا تجسيد هذا المظهر في المجتمع النسائي بشكل مبسط ولائق، لزيادة جذب النساء إلى تعظيم هذه القوة الكبرى".

وتحتفل السعودية باليوم الوطني لتوحيد المملكة، في 23 سبتمبر من كل عام، حيث أن هذا التاريخ يعود إلى تاريخ المرسوم الملكي الذي أصدره الملك عبد العزيز في العام 1932 بتحويل اسم الدولة من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إلى المملكة العربية السعودية.