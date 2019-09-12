اشار رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان الى اننا "سمعنا بتغريدة اليوم توحي وكأن هنالك تراجع عن مقررات بعبدا وهذا الأمر ليس لصالح أحد وليس لصالح استتباب الأمن والطمأنينة لأهلنا في الجبل، من جهتنا مصرون على كل بند اتفقنا عليه في لقاء بعبدا برعاية فخامة رئيس الجمهورية، ولن نساوم على أي بند من البنود التي تم الاتفاق عليها".
واضاف ارسلان في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، "نؤكد للجميع بأننا قد رفعنا الغطاء عن أي متورّط في جريمة قبرشمون ونطالب بأن تجري التحقيقات بدءاً بوزيرنا صالح الغريب الى كل المرافقين الذين كانوا بالموكب ولن نرضى بالمساومة على دم الشهيدين البرّيْن سامر أبي فراج ورامي سلمان، فاقتضى التوضيح".
كانت هذه تفاصيل خبر ارسلان: نؤكد للجميع اننا رفعنا الغطاء عن أي متورّط بجريمة قبرشمون ولن نساوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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