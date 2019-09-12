افاد مراسلة "​الخليج 365​" بأن "​مجلس الوزراء​ يناقش في هذه الاثناء خطة المهجرين وتتمحور حول تحفيز المهجرين على العودة"، مشيرة الى ان "مجلس الوزراء ترك مناقشة بند التعيينات حتى نهاية الجلسة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مجلس الوزراء يناقش خطة المهجرين ويترك مناقشة بند التعيينات لنهاية الجلسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.