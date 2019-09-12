Politico: إسرائيل زرعت أجهزة تنصت بالقرب من البيت الأبيض

أفاد موقع "Politico" نقلا عن ثلاثة مسؤولين أميركيين أن "​الإدارة الأميركية​ كشفت أن إسرائيل تقف وراء زرع اجهزة تجسس حول ​البيت الأبيض​ وفي مناطق حساسة في العاصمة ​واشنطن​ للتنصت على الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ ومستشاريه وأقرب معاونيه"، مشيرين الى أنه "من غير الواضح ما إذا كانت إسرائيل قد حصلت بالفعل على أي معلومات".

ولفت أحد المسؤولين إلى أنه "بعد إكتشاف أجهزة التنصت لم يوبخ ترامب ​الحكومة الإسرائيلية​، كما فعل في ​حالات​ أخرى من ​التجسس​ الأجنبي على ​الولايات المتحدة​ الأميركية.

ونفى متحدث باسم ​السفارة​ الإسرائيلية في واشنطن أن "تكون إسرائيل مسؤولة عن زرع اجهزة تنصت"، قائلاً: "هذه المزاعم هراء تام. إسرائيل لا تتجسس على الولايات المتحدة ".