خمسون قتيلا في حادث قطار في جنوب شرق الكونغو الديموقراطية

اسماء السيد - قتل خمسون شخصا صباح الخميس عندما انحرف قطار عن سكته في جنوب شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية، بحسب ما أعلن وزير الشؤون الإنسانية ستيف مبيكايي في تغريدة.
وكتب وزير الشؤون الإنسانية على تويتر "كارثة اخرى! قطار انحرف الساعة الثالثة صباحا في (مقاطعة) تانغانيكا قرب مايبريدي. الحصلية الأولية 50 قتيلا والعديد من الجرحى".
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