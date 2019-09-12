الشرطة الروسية تداهم العشرات من منازل ومكاتب معارضين









اسماء السيد - موسكو: داهمت الشرطة الروسية الخميس عشرات المكاتب التابعة لمجموعة المعارضة التي تقف وراء التظاهرات الحاشدة خلال هذا الصيف ومنازل أنصارها، بحسب ما أعلن نشطاء.

قال ليونيد فلوكوف، مساعد المعارض الرئيس للكرملين اليكسي نافالني المقرب منه، إن الشرطة في صدد إجراء عمليات بحث في أكثر من 80 موقعًا في 29 مدينة.

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وقال فولكوف في تغريدة على تويتر "الأمر لا يتعلق فقط بمكاتب وشقق منسقين، بل بمنازل موظفين ومتطوعين". وقالت كيرا يارميش المتحدثة باسم نافالني إن "هذه المداهمات هي عمل ترهيب"، متهمة السلطات بمحاولة تسديد "ضربة هائلة" للمنظمة. وأضافت أن "الهدف الوحيد للشرطة هو مصادرة موادنا وشلّ عملنا".

جاءت المداهمات في أعقاب بدء المحققين الروس في أغسطس تحقيقًا في شبهة غسيل أموال بحق "مؤسسة نافالي لمكافحة الفساد" التي عملت للكشف عن ثروات مشكوك بها لمسؤولين.

وجاءت المداهمات أيضًا في أعقاب انتخابات محلية في موسكو الأحد، مني فيها حلفاء الرئيس فلاديمير بوتين بخسائر كبيرة بعد قمع الشرطة لتظاهرات في الصيف. وكان نافالني وأنصاره قد دعوا إلى التظاهرات بعد منع مرشحي المعارضة من الترشح لانتخابات برلمان موسكو.

