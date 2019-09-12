سفير رواندا بالقاهرة يشيد باستعادة مصر مكانتها في القارة الأفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ

أشاد الشيخ صالح هابيمانا سفير رواندا بالقاهرة، باستعادة مصر مكانتها في القارة الأفريقية، وبجهود الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الصدد.

جاء ذلك خلال الملتقى الثالث من برنامج "اعرف أهلك" للتعريف بثقافة دولة رواندا والذي ينظمه المركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، بالتعاون مع مؤسسة النيل للدراسات الأفريقية والإستراتيجية.

وعن تجاربه في مجال المشروعات الهندسية برواندا عامي ٢٠١٤ و ٢٠١٥، عبر المهندس طارق النبراوى، النقيب الأسبق لنقابة المهندسين، عن سعادته بحجم الشفافية التي تتمتع بها رواندا من حيث تطبيق القانون.

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من جانبه.. تحدث محمد عز الدين، رئيس مؤسسة النيل للدراسات الأفريقية والإستراتيجية، عن تجربة رواندا الرائدة والشعب الرواندي، وفخره بوجود مثل هذه الدولة في القارة السمراء، وكيف تمكنت من إبدال مشاعر الكره والانتقام والقتال لأجل العرق، بالاتحاد والتعاون الحب والدفع إلى عجلة التنمية، ووقف الصراع القبلي.

وأقيم ضمن برنامج اللقاء معرض لمجموعة مختارة من الكتب من أهم إصدارات المركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية.

واختتم اللقاء بتكريم الشيخ صالح هابيمانا، من مؤسسة النيل للدراسات الأفريقية والإستراتيجية، وصالون تحيا مصر، كما كرمه المركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية.