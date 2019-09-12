​نتيجة تنسيق الشهادات الفنية| التعليم العالي تعلن موعد تحويلات تقليل الاغتراب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد قاسم:

أعلنت وزارة التعليم العالي، اليوم، فتح باب تقليل الاغتراب أمام طلاب الشهادات الفنية لعام 2019 بعد إعلان النتيجة اليوم.

وقالت الوزارة، في بيان اليوم، إنه سيتم فتح موقع التنسيق الالكتروني لتقليل الاغتراب (التحويلات) اعتبارا من يوم السبت 14 سبتمبر حتى الإثنين 16 سبتمبر، على موقع التنسيق الإلكتروني ووفقاً للشروط والقواعد المنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات بهذا الشأن

وأشارت الوزارة إلى أن موقع التنسيق الإلكتروني فتح أبوابه أمام الشهادات الفنية الدور (الأول- الثاني) لتسجيل رغباتهم اعتبارا من السبت 17 أغسطس حتى السبت 31 أغسطس.

وأكدت الوزارة، أن هناك زيادة في أعداد المتقدمين من خريجي الشهادات الفنية نظام 3- 5 سنوات والمعاهد المتوسطة نظام السنتين لهذا العام 2019 عن العام الماضي بنحو 17000 طالب وطالبة.

وأوضحت أن 197146 طالب وطالبة سجلوا على موقع التنسيق الالكتروني من الشهادات الفنية 3- 5 سنوات والمعاهد المتوسطة نظام السنتين.

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