التعليم العالي تعلن فتح تسجيل رغبات المتخلفين في تنسيق الشهادات الفنية.. غدا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد قاسم:

أعلنت وزارة التعليم العالي، اليوم، فتح باب تسجيل الرغبات بموقع التنسيق الإلكتروني أمام الطلاب المتخلفين في تنسيق الشهادات الفنية غدا الجمعة.

كما دعت الوزارة في بيان أن 5987 طالبا وطالبة بالشهادات الفنية استنفذوا رغباتهم لتضمينهم رغبات لا تتناسب مع مجموعهم والحد الأدنى المعلن.

وأضافت الوزارة في بيان لها، أنه سوف يتم فتح موقع التنسيق الالكتروني لهؤلاء الطلاب لتسجيل رغباتهم غدا الجمعة 13 سبتمبر.

وأشارت الوزارة إلى أن موقع التنسيق الإلكتروني فتح أبوابه أمام الشهادات الفنية الدور (الأول – الثاني ) لتسجيل رغباتهم اعتباراً من السبت 17 أغسطس حتى السبت 31 أغسطس.

ومن المقرر أن يتيح موقع التنسيق النتيجة عبر الرابط التالي..اضغط هنا

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وأكدت الوزارة، أن هناك زيادة في أعداد المتقدمين من خريجي الشهادات الفنية نظام 3- 5 سنوات والمعاهد المتوسطة نظام السنتين لهذا العام 2019 عن العام الماضي بنحو 17000 طالب وطالبة.

وأوضحت أن 197146 طالب وطالبة سجلوا على موقع التنسيق الالكتروني من الشهادات الفنية 3- 5 سنوات والمعاهد المتوسطة نظام السنتين.

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