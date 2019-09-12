مصر/ المؤبد لمرشد الإخوان المسلمين ونائبه لإدانتهما بـ"التجسس" لمصلحة حركة...

وكالات - قضت محكمة مصرية اليوم الاربعاء 11 سبتمبر 2019 بالسجن المؤبد بحق 11 قياديا في جماعة الإخوان المسلمين على رأسهم المرشد العام ونائبه بتهمة التجسس لمصلحة حركة حماس الفلسطينية، على ما أفاد مصدر قضائي.

وقال المصدر الذي فضّل عدم ذكر اسمه إنّ المحكمة المنعقدة في مجمع محاكم في سجن طرة في جنوب القاهرة أصدرت أحكاما بالسجن المؤبد بحق المرشد العام للجماعة محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر وتسعة آخرين. وعقوبة السجن المؤبد في مصر توازي الحبس 25 عاما.

وقضت المحكمة بالسجن من 7 إلى 10 سنوات بحق خمسة أعضاء آخرين في الجماعة التي حكمت مصر بين عامي 2012 و2013 في حين برّأت ستة متهمين آخرين.

ودانت المحكمة المتهمين "بارتكاب جرائم بالتعاون مع منظمات أجنبية" في إشارة لحركة حماس وحزب الله الشيعي اللبناني، على ما ذكر المصدر نفسه.

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كما دينوا ب"تمويل الإرهاب" وارتكاب أفعال تقوض استقرار وأمن البلاد.

وقال القاضي محمد فهمي قبل النطق بالحكم إنّ "المتهمين ارتكبوا جرائم أضرت استقلال وأمن البلاد"، وتابع أن "المتهمين خانوا الوطن وارتكبوا جريمة لا تغتفر".

وأوضح المصدر أن المتهمين يمكنهم الطعن في الحكم.