موسكو: عودة 1625 لاجئًا سوريًا إلى بلدهم من لبنان والأردن

أعلن مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين السوريين، أن 1625 لاجئًا عادوا خلال الـ 24 ساعة الماضية إلى الأراضي السورية، من بينهم 419 لاجئًا (125 امرأة و214 طفلاً) عادوا من لبنان عن طريق معبري (جديدة يابوس) و(تلكلخ)، بالإضافة إلى 1206 لاجئين ( 362 امرأة و615 أطفلاً) عادوا من

الأردن عبر معبر (نصيب).وأشار بيان للمركز الروسي، اليوم الخميس، إلى أن إجمالي عدد اللاجئين، الذين عادوا إلى سوريا من أراضي الدول الأجنبية، منذ 18 يوليو عام 2018 بلغ 396.4 ألف شخص، منهم أكثر من 125 ألف لاجئ من لبنان وأكثر من 271 ألفا من الأردن.وأضاف البيان، أن مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين السوريين نفذ خلال 24 ساعة الماضية عملية إنسانية واحدة، تم خلالها إيصال 500 سلة غذائية بوزن إجمالي حوالي 2.48 طن إلى سكان قرية الجابرية بريف حمص.وأوضح أن وحدات سلاح المهندسيين السوري قامت خلال الـ 24 ساعة الأخيرة بتطهير مساحة 2.0 هكتار من الألغام، حيث تم اكتشاف وتدمير 29 عبوة قابلة للانفجار.