الشرطة الهندية تعلن ضبط 3 إرهابيين بولاية "جامو وكشمير"

أعلن مسئولون بالشرطة الهندية، اليوم الخميس، القبض على ثلاثة إرهابيين، ومصادرة ستة أسلحة في ضاحية (كاثوا) بولاية (جامو وكشمير).
وذكرت قناة (إن دي تي في) الهندية، أنه تم إيقاف شاحنة على أحد الطرق السريعة صباحًا ومصادرة الأسلحة، مضيفة أنها كانت متجهة من
وتابعت القناة، أنه يجرى البحث عن المزيد من الشاحنات والتحقيق مع المشتبهين.
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