اشتباكات مسلحة بالقرب من قاعدة أمنية بالعاصمة الأفغانية

اندلعت اشتباكات مسلحة بالقرب من قاعدة تابعة لقوات (الكوماندوز) في العاصمة الأفغانية "كابول".

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية نصرت رحيمي - في تصريح أوردته قناة (طلوع) الأفغانية ،اليوم الخميس، إن اشتباكات وقعت قرب القاعدة الكائنة بمنطقة (ريشكور) بالعاصمة (كابول)، مضيفا أنه لم ترد أنباء فورية عن سقوط ضحايا جراء هذه الاشتباكات المستمرة حتى الآن بين المسلحين والقوات الأفغانية.

رحيمي - في تصريح أوردته قناة (طلوع) الأفغانية ،اليوم الخميس، إن اشتباكات وقعت قرب القاعدة الكائنة بمنطقة (ريشكور) بالعاصمة (كابول)، مضيفا أنه لم ترد أنباء فورية عن سقوط ضحايا جراء هذه الاشتباكات المستمرة حتى الآن بين المسلحين والقوات الأفغانية.

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