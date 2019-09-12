اشتباكات مسلحة بالقرب من قاعدة أمنية بالعاصمة الأفغانية

اندلعت اشتباكات مسلحة بالقرب من قاعدة تابعة لقوات (الكوماندوز) في العاصمة الأفغانية "كابول".
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية نصرت
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