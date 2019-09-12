قلق روسي من احتمال استئناف الولايات المتحدة للتجارب النووية

عبَّر نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الخميس، عن قلق بلاده من الوضع الراهن حول معاهدة حظر التجارب النووية، وحفاظ واشنطن على ميادين التجارب في حالة استعدادها لاستئناف هذه التجارب .

وقال ريابكوف ، في تصريح نقلته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية: "نشعر بالقلق من الحالة المحيطة بمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية ، فالولايات المتحدة وبعد أن وجهت اتهامات غير مبررة إلينا بانتهاك هذه المعاهدة، تعمل على الحفاظ على الميادين لديها استعدادًا لاستئناف

هذه الاختبارات " .وأضاف أن الوضع في مجال الاستقرار الاستراتيجي يستمر في التدهور ، منوهًا بأن هناك خطرًا لاندلاع حرب نووية، متابعًا أن "الشركاء الغربيين يعرقلون عمل قنوات الحوار، ويواصلون تقويض بنية مراقبة الأسلحة .كان المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف قد حذر من أن عدم تمديد معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية الهجومية 3 أو معاهدة ستارت الجديدة سيكون له عواقب قاتلة بالنسبة للاستقرار الاستراتيجي، حيث ستبقى الإنسانية بعد ذلك بدون الوثيقة الوحيدة التي لها علاقة بهذا المجال، وكذلك لم تصدر واشنطن بعد أية إشارات بشأن الآفاق المستقبلية لمعاهدة ستارت الجديدة.يذكر أنه ما زالت معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية الهجومية 3 أو معاهدة ستارت الجديدة التي تم التوقيع عليها في عام 2010 هي المعاهدة الوحيدة سارية المفعول بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية بخصوص الحد من الأسلحة، وتنتهي مدة سريان هذه المعاهدة في فبراير عام 2021، ولم تعلن الإدارة الأمريكية شيئًا بعد عن نيتها بشأن تمديد أو عدم تمديد هذه المعاهدة.