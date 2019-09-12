الصين ترحب بقرار أمريكا تأجيل زيادة التعريفات الجمركية

رحبت الصين اليوم الخميس بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تأجيل زيادة رسوم التعريفات الجمركية من 25% إلى 30% على صادرات صينية بقيمة 250 مليار دولار من أول أكتوبر إلى منتصف الشهر نفسه ، ووصفت القرار بـ " بادرة حسن نية".
وقال المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية
كانت لجنة التعريفات الجمركية بمجلس الدولة الصيني (مجلس الوزراء) قد أعلنت أمس الأربعاء المجموعة الأولى من قوائم البضائع الأمريكية التي ستستبعد من التعريفات الإضافية على المنتجات الأمريكية وتشمل 16 سلعة ، حيث سيكون الإعفاء ساريًا بداية من 17 سبتمبر الجاري وحتى 16 سبتمبر 2020.
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