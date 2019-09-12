اخبار العالم

الصين ترحب بقرار أمريكا تأجيل زيادة التعريفات الجمركية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

رحبت الصين اليوم الخميس بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تأجيل زيادة رسوم التعريفات الجمركية من 25% إلى 30% على صادرات صينية بقيمة 250 مليار دولار من أول أكتوبر إلى منتصف الشهر نفسه ، ووصفت القرار بـ " بادرة حسن نية".
وقال المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية

قاو فنغ –في تصريح خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي بمقر الوزارة اليوم الخميس– إن الصين ترحب بالقرار الأمريكي، وتأمل في أن يتحرك الجانبان في نفس الاتجاه للإعداد للجولة القادمة من المشاورات الاقتصادية والتجارية الصينية الأمريكية رفيعة المستوى المقررة الشهر المقبل ، ووصف فنغ القرار بأنه "بادرة حسن نية" من الولايات المتحدة.
كانت لجنة التعريفات الجمركية بمجلس الدولة الصيني (مجلس الوزراء) قد أعلنت أمس الأربعاء المجموعة الأولى من قوائم البضائع الأمريكية التي ستستبعد من التعريفات الإضافية على المنتجات الأمريكية وتشمل 16 سلعة ، حيث سيكون الإعفاء ساريًا بداية من 17 سبتمبر الجاري وحتى 16 سبتمبر 2020.
 
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الصين ترحب بقرار أمريكا تأجيل زيادة التعريفات الجمركية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا