خضع رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية البرلمان، ريشار فيرون، لتحقيق رسمي في قضية كسب غير مشروع.
وذكرت قناة فرانس 24 الإخبارية، اليوم الخميس، أن التحقيق جرى أمس الأربعاء في مدينة (ليل) الفرنسية، وذلك بعد خضوع فيرون لاستجواب طويل في وقت سابق.. مشيرة إلى أن مكتب فيرون أكد -في بيان- أنه لم
من جانبه، أعرب فيون عن تصميمه في مواصلة عمله على رأس الجمعية الوطنية الفرنسية.
بدورها، ذكرت مصادر إعلامية إن الخضوع لتحقيق رسمي بموجب القانون الفرنسي يعني وجود دليل خطير أو ملموس يشير إلى احتمال الضلوع في جريمة.. معتبرة أن فتح التحقيق بمثابة خطوة صوب إجراء محاكمة، غير أنه تم إسقاط الكثير من التحقيقات من قبل دون إحالتها للمحكمة.
وكان قد تقرر إسقاط تحقيق سابق في تعاملات فيرون المالية - في نهاية عام 2017 - واستقال فيرون من منصبه كوزير خلال ذلك التحقيق.
يذكر أن فيرون يرأس كتلة حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان).
كانت هذه تفاصيل خبر التحقيق مع رئيس البرلمان الفرنسي في قضية كسب غير مشروع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.