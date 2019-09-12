دفن الرئيس الإندونيسي الأسبق يوسف حبيبي في جنازة رسمية

دُفن الرئيس الإندونيسي الأسبق بحرالدين يوسف حبيبي، اليوم الخميس، في جنازة رسمية كان في مقدمتها رئيس البلاد جوكو ويدودو.
ذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية أن آلاف المشيعين اصطفوا
يذكر أن يوسف حبيبي، الرئيس الثالث للبلاد، تُوفي أمس الأربعاء عن عمر 83 عامًا بمستشفى عسكري بالعاصمة حيث كان يتلقى العلاج من مشكلات بالقلب منذ بداية الشهر الجاري، وتولى حبيبي السلطة في مايو 1998، عقب الإطاحة بسوهارتو، وانتهت ولايته في أكتوبر من العام التالي.
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