ماكرون يؤكد ثقته في رئيس البرلمان الفرنسي بعد خضوعه للتحقيق بتهمة الفساد

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، كامل ثقته في رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان الفرنسي) ريتشار فيرون، الذي خضع للتحقيق واستجواب طويل في قضية كسب غير مشروع.
وأعربت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية سيبت ندياي - حسبما ذكر راديو (أوروبا 1) اليوم الخميس
وشددت الناطقة الرسمية باسم الحكومة الفرنسية على ضرورة احترام مبدأ "افتراض البراءة" حيث تسمح له لائحة الاتهام بالوصول إلى الملف والدفاع عن نفسه والقتال.
وكان قد تقرر إسقاط تحقيق سابق في تعاملات فيرون المالية، في نهاية عام 2017، واستقال فيرون من منصبه كوزير خلال ذلك التحقيق.
يذكر أن فيرون يرأس كتلة حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان).
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