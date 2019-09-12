سلسلة تفجيرات تهز قاعدة عسكرية بـ"قبرص التركية"

هزّت سلسلة انفجارات، اليوم الخميس، مستودعاً للجيش التركي في الشطر الشمالي من جزيرة قبرص ما أدى إلى اندلاع النيران ولكن من دون وقوع إصابات، وفق ما أشار مسؤولون قبارصة أتراك.

ووقعت الانفجارات التي لم تعرف أسبابها بشكل مباشر، بعد منتصف الليل في مستودع عسكري تركي في شاتالكوي (آيوس ابكتيتوس، باللغة اليونانية) الواقعة على مقربة من مدينة كيرينيا عند السواحل الشمالية للجزيرة، بحسب ما أوضحت المصادر.

وتواصلت الانفجارات لعدة ساعات، ما أثار الهلع بين السكان ونزلاء فندق بحري مجاور تعرّض لأضرار.

وتمّ إجلاء النزلاء تأميناً لسلامتهم، بينما توجّه الزعيم القبرصي التركي مصطفى اكنجه إلى المكان، حيث أعلن أنّ "الأهم أنّ أحداً لم يصب بأذى".

وأكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار وقوع الانفجارات، لافتاً إلى "السيطرة" على الحريق الذي اندلع.

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وأشار أكار في بيان إلى فتح تحقيق لمعرفة الأسباب.

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وكانت تركيا غزت شمال قبرص في سبعينيات القرن الماضي ردا على عملية انقلاب دبرتها أثينا لأجل توحيد الجزيرة مع اليونان.

لكن قبرص الشمالية أعلنت أنها أصبحت دولة مستقلة في 15 نوفمبر 1983، بينما لم تعترف بها سوى تركيا فقط.