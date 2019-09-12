الاحتلال الإسرائيلي يبدأ بإجراءات ضم الأغوار

شرعت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بتجريف مئات الدونمات الزراعية في الأغوار.
وقال عاطوف عبد الله بشارات رئيس مجلس قروي إن جرافات الاحتلال ترافقها جيبات عسكرية اقتحمت منطقة أم كبيش الواقعة غرب عاطوف وشرعت بعمليات تدمير واسعة لكل الأشجار والمزروعات في المنطقة دون سابق إنذار، مشيراً إلى أن الاحتلال الإسرائيلي بدأ بالفعل بإجراءات ضم الأغوار بعد وعود رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في حملته الانتخابية.
وأكد بشارات أن هذه المنطقة تبلغ مساحتها آلاف الدونمات الزراعية ومزروعة بجميع أنواع الأشجار وملكيتها تعود لمواطنين فلسطينيين .
وعلى صعيد متصل... شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم حملة اعتقالات واسعة طالت 11 مواطناً فلسطينياً من الضفة الغربية.
وذكرت مصادر، أن جيش الاحتلال اعتقلوا فجر اليوم 11 فلسطينياً بدعوى مشاركتهم في "أنشطة عنيفة" مضيفة أنه تم نقل المعتقلين إلى التحقيق.
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