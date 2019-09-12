كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| الكتالونيون يتظاهرون للمطالبة باستقلال إقليمهم يوم العيد الوطني القومي “ديادا”

نظم الآلاف من الكاتالونيين، الأربعاء، في برشلونة الإسبانية مسيرات حاشدة وهم يرفعون أعلام إقليم كاتالونيا للمطالبة بانفصالهم عن اسبانيا والافراج عن قادتهم السياسيين وذلك في عيد اليوم الوطني القومي المعروف ب “ديادا”.

وعلت أصوات المتظاهرين للمطالبة بالإفراج عن سياسيين مسجونين كانوا قد أعلنوا عن استقلال الإقليم عن إسبانيا في العام 2017، وقامت السلطات الإسبانية حينها باعتقالهم وتم توجيه اتهامات لهم بالتمرد في انتظار إصدار حكم قضائي في حقهم.

وتزامنت المظاهرات مع أحد أهم العطل في الاقليم في الحادي عشر من أيلول سبتمبر، والذي يصادف ذكرى سقوط برشلونة خلال حرب الخلافة الإسبانية عام 1714، بحسب موقع يورو نيوز.

Advertisements

وفي استطلاع للرأي أجرته مؤسسة كاتالانية عامة مؤخرا، أظهر أن 44 بالمئة من الكتالان أعلنوا تأييدهم لفكرة الاستقلال عن إسبانيا في حين أبدى 48.3 بالمئة معارضتهم للفكرة.

ويرى “التجمع الكتالاني الوطني” أن تراجع التأييد الشعبي لاستقلال الإقليم تعود إلى غياب استراتيجية واضحة المعالم من قبل الأحزاب الداعمة للإستقلال حول كيفية تسيير المرحلة التي تلي إنفصالهم عن إسبانيا.