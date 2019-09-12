ساعات بعد قتل زوجته، رميا بالرصاص، أقدم صيدلي على الانتحار، يوم أمس الأربعاء، إذ وجد جثة هامدة على مقربة من وادي الشراط.
وحسب مصادر “اليوم 24″، فإن الهالك اتجه مباشرة بعد قتل زوجته، إلى المكان الذي اعتاد ارتياده رفقتها، حيث وضع حدا لحياته.
وأفادت المصادر ذاتها أن المنتحر، وزوجته المقتولة، كانا يعيشان خلافات، على إثر رفعها دعوى طلاق ضده.
وكانت مدينة الصخيرات قد اهتزت، يوم أمس، على وقع جريمة قتل بشعة، راحت ضحيتها سيدة متزوجة، تشتغل صيدلانية.
وحسب مصادر “اليوم24″، فإن الزوج الضحية أطلق عليها الرصاص من بندقية صيد، بينما كانت رفقة شقيقها، الذي أصيب بجروح هو الآخر.
وأوضحت المصادر ذاتها أن الحادث استنفر السلطات، التي حلت إلى عين المكان، من أجل الوقوف على ملابسات الحادث.
كانت هذه تفاصيل خبر ساعات بعد قتلها رميا بالرصاص في الصخيرات.. الزوج القاتل انتحر في مكان اعتاد ارتياده رفقة زوجته – التفاصيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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