جريمة قتل أمينة ياسين: طعنها زوجها فاستنجدت بأطفالها

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قدمت النيابة العامة اليوم، الخميس، إلى المحكمة المركزية في حيفا لائحة اتهام وطلب تمديد اعتقال لغاية الانتهاء من الإجراءات القضائية ضد ياسين صالح ياسين (48 عاما) من جديدة المكر، نسبت إليه تهمة جريمة قتل زوجته أمينة فرحات- ياسين (39 عاما)، بظروف قاسية طعنا بالسكين في منطقة الصدر ما أسفر عن مقتلها.

ويستدل من لائحة الاتهام أن المتهم والضحية كانا يعيشان في نفس المنزل مع 5 أطفال قاصرين، وفي تاريخ 17.08.2019 وعلى خلفية نزاع نشب بينهما قرر المتهم قتل زوجته قرابة الساعة الثانية بعد الظهر في غرفة النوم إذ دار جدال كلامي بينهما انتهى بطعن الزوجة بواسطة سكين كبيرة بطول 25 سم.

ووفقا للائحة الاتهام فإن الضحية بعد طعنها توجهت لأطفالها وطلبت مساعدتها وإنقاذ حياتها وسقطت أرضا، فقام اثنان من أبنائها بالاتصال للشرطة وقاما باستدعاء الجد والجدة، وسأل ابن المتهم والده لماذا فعلت ذلك؟ فأجاب المتهم: "خلص قتلتها".

وجاء في لائحة الاتهام أيضا أن المتهم خرج من غرفة النوم والسكين بيده وهدد والديه وطلب منهما الخروج من المنزل، وخرج المتهم من المنزل ومعه السكين وقام بمقاومة ابنه الذي حاول أخذ السكين منه. وعاد المتهم للمنزل ومعه سكاكين قام بإلقائها على أقاربه وجيرانه الذين وصلوا لساحة المنزل ودخل للمنزل وأغلق الباب على نفسه حتى وصلت الشرطة واعتقلته من المنزل.