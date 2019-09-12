شكرا لقرائتكم خبر عن مليشيا الحوثي تغتال في صنعاء نجل ضابط كبير مقرب من الرئيس الراحل صالح والان مع التفاصيل

قالت مصادر محلية في صنعاء إن مليشيا ايران الحوثي قامت باغتيال نجل ضابط كبير مقرب من الرئيس الراحل صالح في صنعاء. وذكرت المصادر ان مليشيا الحوثي اقدمت على قتل اكرم حسين النجار، بعد رفض ابتزاز القيادي الحوثي ابو حيدان هدوين والذي ينتمي الى منطقة خولان. واكرم حجر هو حفید حسین النجار الضابط في الحرس الجمھوري والذي كان یعمل سائقا خاصا لعائلة الرئیس الراحل علي عبد الله صالح. Advertisements وقام حراسة ابو حيدان باطلاق النار على العشريني اكرم النجار في الرأس مما ادى الى وفاته مباشرة. وتمارس مليشيا الحوثي ابتزازات مالية مما جعلهم يتحولون الى اثرياء وطبقة غنية في صنعاء. ورغم القتل الواضح الا ان مدير الامن السراجي مازال یماطل في تسلیم الجناة كونھم قیادات تتبع الملیشیا الحوثیة وان عناصر من منطقة سنحان التي ینتمي إلیھا القتیل مازالت تتجمھر أمام المدیریة لتسلیم الجناة.

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