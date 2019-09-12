تأجيل محاكمة منفذ هجوم المسجدين في نيوزيلندا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قضت المحكمة العليا في نيوزيلندا، الخميس، بتأجيل محاكمة منفذ الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدين في مدينة كرايستشيرش وقتل 51 شخصا.
وهاجم إرهابي بأسلحة نصف آلية مسلمين أثناء صلاة الجمعة في كرايستشيرش، يوم 15 مارس/آذار الماضي، في أسوأ حادث إطلاق نار جماعي بتاريخ نيوزيلندا الحديث.
وذكر قاضي المحكمة العليا كاميرون ماندر، أن التأجيل تم لمدة شهر؛ لتزامن الموعد المحدد سلفا للمحاكمة مع شهر رمضان.
وكان من المقرر بدء محاكمة منفذ الهجوم في الرابع من مايو/أيار 2020، لكن ماندر أوضح بأن المدعين نبَهوا المحكمة بـ"وجود صعوبات بسبب تداخل الموعد مع شهر رمضان الذي يحل في نفس الشهر ".
وأضاف ماندر، في بيان أصدرته المحكمة: "عدد من الشهود الذين سيتم استدعاؤهم في المحاكمة من المسلمين".
ولفت إلى أن فريق الدفاع عن تارانت وافق على التأجيل وستبدأ المحاكمة في الثاني من يونيو/حزيران المقبل.
ويتوقع المدعون أن تستغرق المحاكمة نحو 6 أسابيع، لكن قاضي المحكمة العليا، قال إن محامي الدفاع يعتقدون أنها ستأخذ وقتا أطول.
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