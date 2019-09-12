رئيس إريتريا في السودان السبت لأول مرة منذ 2014

يصل الرئيس الإريتري أسياس أفورقي إلى الخرطوم، السبت، في أول زيارة رسمية للسودان، منذ 2014.



وبحسب وكالة السودان للأنباء الرسمية؛ فإن زيارة الرئيس الإريتري ستستغرق يومين.

وتأتي زيارة أفورقي للسودان بعد قطيعة بين البلدين امتدت 18 شهرا، وغيابه عن السودان لسنوات بسبب توتر العلاقات مع نظام الرئيس المعزول عمر البشير.

والإثنين الماضي، أوفد أفورقي مستشاره للشؤون السياسية يماني قبراب إلى السودان للترتيب للزيارة حيث التقى رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك.

ونقل قبراب لرئيس مجلس الوزراء تهاني قيادة الحكومة الإريترية بمناسبة تكوين حكومة الفترة الانتقالية في السودان.

وأكد حمدوك، خلال اللقاء، حرصه على تطوير علاقات التعاون مع إريتريا، مشيرا إلى تميز العلاقات بين شعبي البلدين.

وبحث اللقاء، بحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية، تطوير آفاق التعاون المستقبلي بين البلدين بما يشمل المجالات المختلفة.

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وكانت العلاقات الثنائية بين السودان وإريتريا قد توترت في فبراير/شباط 2018 بعد قيام حكومة الرئيس المعزول عمر البشير بإغلاق الحدود نتيجة اتهامات متبادلة بإيواء المعارضين وتغذية أنشطة التهريب.

وفي أعقاب الثورة السودانية ضد نظام الرئيس المعزول عمر البشير، كانت إريتريا بين أولى الدول التي أعلنت دعمها للخرطوم ومؤازرتها لها خلال الفترة الانتقالية.

وفي 19 مايو/أيار الماضي، زار وزير الخارجية الإريتري عثمان صالح الخرطوم في أول زيارة دبلوماسية بعد قطيعة وتوتر في العلاقات بين البلدين استمر نحو 18 شهرا.

وكرر وزير الخارجية الإريتري الزيارة للخرطوم في 24 مايو/أيار على رأس وفد رفيع المستوى لبحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وفي 14 يونيو/حزيران الماضي، زار رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول عبدالفتاح البرهان إريتريا تلبية لدعوة من الرئيس أسياس أفورقي.

وأفضت محادثات الجانبين إلى إعادة فتح الحدود المغلقة بين البلدين منذ فبراير 2018 وتسهيل حركة مواطني الدولتين.

وفي 24 يونيو/حزيران زار وفد إريتري رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية عثمان صالح، الخرطوم والتقي الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي وقيادات سودانية.

وفي 2 يوليو/تموز زار نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق أول محمد حمدان دقلو، إريتريا في زيارة رسمية استغرقت يومين، بدعوة رسمية من الرئيس أفورقي، بحث خلالها مسار العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، بجانب ملف السلام مع الحركات المسلحة بالسودان.