"فيسبوك" تعاقب نتنياهو بعد تحريضه على العرب

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داوود عبدالرؤوفالخميس 2019/9/12 01:37 م بتوقيت أبوظبي
بنيامين نتنياهو
عاقبت إدارة موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامنين نتنياهو، بمنعه من التراسل الإلكتروني عبر الشبكة لمدة 24 ساعة بعد نشر تدوينة تحريضية ضد المواطنين العرب.
وجاء في التدوينة التي نُشرت على حساب نتنياهو، الأربعاء، "العرب يريدون إبادتنا جميعا، أطفالا ونساءً ورجال".
"الليكود" الذي يتزعمه نتنياهو، تنصل من التدوينة التي روَجت للتصويت للحزب وليس لحزب "أزرق أبيض" المنافس، زاعما أنها نُشرت من قبل تقني غير مخول ودون موافقة رئيس الوزراء نفسه وتم إزالتها من الموقع.
وقالت "فيسبوك" إنه " تم اتخاذ الإجراء بعد تحديد أن المحتوى ينتهك سياسته بشأن خطاب الكراهية"، محذرة من أن" المزيد من الانتهاكات ستتم مواجهتها من خلال اتخاذ إجراءات إضافية مناسبة".
بدورها، أعلنت القائمة العربية المشتركة أنه فور نشر التدوينة التحريضية "توجه النائب أيمن عودة رئيس القائمة إلى ممثلي شركة فيسبوك في البلاد وطالبهم بإزالة هذه الرسائل المحرِّضة ومعاقبة نتنياهو"
وأضافت في بيان تلقت "العين الإخبارية" نسخة منه: "أعلنت شركة فيسبوك بناءً على توجه النائب عودة، تعطيل إمكانية إرسال الرسائل الخاصة في حساب رئيس الوزراء عبر الشبكة لمخالفته قوانين الموقع".
النائب عودة من جهته، قال: "توجهنا بالأمس مباشرةً وعلى الفور إلى شركة فيسبوك لتوقف منصة التحريض الدّموي ضد جمهورنا".
مستطردا: "انتصرنا على قانون الكاميرات، وشعبنا سينتصر على نتنياهو وسوف يُسقط حكومته في الصناديق يوم 17 (سبتمبر)، هذا هو التأثير".
وتأتي واقعة فيسبوك، بعد يومين على هروب نتنياهو من إحدى القاعات في مدينة أسدود بعد دوي صافرات الإنذار، في مشهد تحول إلى مادة للتندر في وسائل الإعلام الإسرائيلية.
وجاء مشهد مشهد هروب نتنياهو، غداة إطلاقه تصريحات أعلن فيها نيته ضم أراض من الضفة الغربية المحتلة لإسرائيل، ما أفسد عليه نشوة وعده الانتخابي الذي أثار موجة غضب وإدانات عربية ودولية واسعة، واعتبره الفلسطينيون خطوة مدمرة لعملية السلام المتعثرة منذ ٢٠١٤.
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