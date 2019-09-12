العين الإخبارية تستطلع آراء التونسيين..حول الانتخابات الرئاسية المقبلة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يخوض 26 مرشحا غمار انتخابات الرئاسة المبكرة في تونس في الخامس عشر من سبتمبر/أيلول الجاري. كاميرا "العين الإخبارية" استطلعت آراء عدد من التونسيين حول الانتخابات الرئاسية المقبلة وتوقعاتهم للمرحلة الجديدة التي ستشهدها تونس بعد رحيل الباجي قايد السبسي.

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