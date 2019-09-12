شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس المصري يعين حمادة الصاوي نائباً عاماً والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (القاهرة)
أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قراراً جمهورياً اليوم (الخميس)، بتعيين المستشار حمادة الصاوي نائباً عاماً، خلفاً للمستشار نبيل أحمد صادق.
النائب العام الجديد المستشار حمادة الصاوي، تدرج في العمل بالنيابة العامة، وعمل محاميا عاما لنيابات جنوب الجيزة عام 2008، ثم محاميا عاما لنيابات مرور القاهرة، ثم انتدب عام 2015 للعمل رئيسا للمكتب الفني للنائب العام، ثم اختير محاميا عاما لنيابات استئناف القاهرة، ثم مديراً لمركز الدراسات القضائية بوزارة العدل.
وحقق «الصاوي» في عدد من قضايا الرأي العام في سنوات مختلفة، منها 3 حوادث للقطارات، وجرى انتدابه للتحقيق في وقائع فساد مالي بمؤسسة الأهرام.
كما حقق أيضاً في فض اعتصام رابعة العدوية وتفجير الكنيسة البطريسية.
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