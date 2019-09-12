شكرا لقرائتكم تعزيزات عسكرية تركية إلى ريفي إدلب ومعرة النعمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - استقدمت القوات التركية مزيدا من التعزيزات العسكرية نحو الأراضي السورية، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الخميس.

وأضاف أن رتلا عسكريا مؤلفا من نحو 30 آلية متنوعة بين سيارات ومصفحات تحمل معدات عسكرية ولوجستية، دخلت عبر معبر كفرلوسين الحدودي، برفقة آليات من الفصائل المسلحة المقربة من تركيا، واتجه إلى تجمع القوات التركية في قرية معر حطاط بريف إدلب الجنوبي الشرقي.

تعزيزات عسكرية ولوجستية

وكان المرصد السوري ذكر قبل أيام أن القوات التركية لا تزال تدفع الأرتال العسكرية واللوجستية إلى نقاط المراقبة المنتشرة في منطقة "خفض التصعيد" والتنقل بين النقاط بعد استكمال عمليات تحصين مواقعها الجديدة وآلياتها في نقطة معر حطاط جنوب إدلب. وفي سياق ذلك رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان رتلا تركيا جديدا مكونا من 4 آليات مصفحة تقل جنوداً اتجهت باتجاه نقطة الصرمان شرق إدلب

تحصين ورفع سواتر

كما رصد عمليات تحصين ورفع سواتر ترابية إضافية للقوات التركية التي تمركزت مؤخراً في قرية معر حطاط بريف إدلب الجنوبي، وتثبيت محارس على المنازل المحيطة وذلك لتأمين حماية للنقطة الجديدة حيث تتمركز القوات التركية منذ سيطرة قوات النظام على خان شيخون في معر حطاط جنوب معرة النعمان.