نهرا عرض مع قائد منطقة الشمال العسكرية الوضع الامني

استقبل ​محافظ​ ​الشمال​ القاضي ​رمزي نهرا​، في مكتبه في سرايا ​طرابلس​، قائد منطقة الشمال العسكرية العميد الركن غازي عامر ومساعده العميد وليد الكردي، في حضور رئيس قسم المحافظة لقمان الكردي.

وكان لقاء تعارف تم خلاله البحث في الوضع الامني في المناطق الشمالية كافة.

وشكر المحافظ نهرا الوفد على زيارته، منوها "بالجهود التي تقوم بها ​المؤسسة العسكرية​ من أجل المحافظة على أمن وسلامة ابناء منطقة الشمال وصون كرامتهم".



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