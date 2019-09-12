ذبيان: على الناس أن تثق بالمقاومة لانها تتمتع بالصدق والشفافية

اشار رئيس تيار ​صرخة وطن​ ​جهاد ذبيان​ إلى ان "حديث الامين العام ل​حزب الله​ ​السيد حسن نصرالله​ عن الوضع اللبناني الداخلي كان لافتاً جداً، خصوصاً حين دعا المعنيّين إلى أن يأخذوا العبرة من ​المقاومة​ ونجاحاتها وإنجازاتها، وأن يعملوا لكي تصبح ​الدولة​ مثل المقاومة تحظى بثقة الناس وتجعلهم يشعرون بالرضى والفخر والعزة والكرامة"، مؤكدا ان "على الناس أن تثق بالمقاومة ليس فقط لأنها حققت الإنجازات والانتصارات المشهودة، بل أولاً وقبل كلّ شيء لأنّ المقاومة وسيّدها ومجاهديها يتمتعون بأعلى نسبة من الصدق والمصداقية والشفافية في كلّ شيء".

وراى ذبيان أن "الدولة بمسؤوليها وإداراتها ومؤسساتها لم تقدّم للناس منذ زمن بعيد أيّ إشارة على أنها جديرة بالثقة، بل العكس هو الصحيح حيث تعجّ سيرة دولتنا بالصفقات والسمسرات والعمولات والرشاوى وبأسماء مسؤولين كبار وصغار ممّن وصلت أرقام حساباتهم وأرصدتهم إلى ​الفلك​".