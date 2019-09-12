الصفدي جالت بجناح الأحداث برومية: الإصلاحيات ضرورة لإعادة انخراطهم بالمجتمع

زارت وزيرة الدولة لشؤون التمكين الإقتصادي للنساء والشباب ​فيولات خيرالله الصفدي​ ترافقها رئيسة مؤسسة الأب ​عفيف عسيران​ الوزيرة السابقة ​منى عفيش​ شويري، ووفد من الوزارة، جناح الأحداث في ​سجن رومية​ في إطار عمل وزارتها لتمكين الفئات الشبابية كافة في لبنان، وبالتنسيق مع وزيرة الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن،

وجالت خيرالله الصفدي بمعية عفيش شويري والمساعِدات الإجتماعيات والمحاميات على كافة الأقسام في السجن، انطلاقًا من المكتبة الى الصفوف التي استُحدثت لمحو الأمية وتعليم اللغة والكمبيوتر، وصولاً الى الغرف المخصصة للعلاج النفسي وغيرها، مستمعةً إلى حاجات الأحداث المساجين، واطلعت على حاجاتهم.

وخلال جولتها، اكدت الصفدي انه "انطلاقًا من التكامل بين الوزارات وبالتنسيق مع وزيرة الداخلية ​ريا الحسن​ قامت بهذه الزيارة التي تأتي أولًا في سياق الدعم لخطوات وزيرة الداخلية في الدفع نحو اقرار قوانين منصفة بحقّ الأحداث، وعلى ضرورة ان تتضمن المحاسبة ارتياد اصلاحية إن داخل أو خارج السجن تُعيد تأهيلهم من خلال تعلّم مهنة تضمن انخراطهم في المجتمع بعد قضاء فترة حكمهم وتبعد عنهم خطر الانحراف" واعدة "بالعمل على هذا الامر".

كما استمعت من قائد سرية السجون المركزية العقيد ماجد الأيوبي إلى شرح تفصيلي حول وضع السجن مؤكدة أن "أي تغيير في هذا الإطار يحتاج الى تكاتف المسؤولين وإلى قرارات صادرة عن ​مجلس الوزراء​" مشيرة إلى أنها "ستسعى من خلال منصبها الوزاري مع كل الوزراء المعنيين الى ايجاد حلول لمشاكل السجون التي باتت شبه مستعصية في لبنان".