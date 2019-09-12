قوى الأمن: توقيف مروج مخدرات ينشط في خلدة وضبط كمية منها بحوزته

ذكرت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ - شعبة العلاقات العامة، أنّ "معلومات وردت إلى ​مكتب مكافحة المخدرات المركزي​، حول قيام شخص بترويج المخدرات، في خلدة- الطريق الساحلي".

وبيّنت في بلاغ، أنّ "بتاريخ 3 أيلول 2019، انتقلت قوة من المكتب المذكور، بمؤازرة قوة من المجموعة الخاصة في وحدة ​الشرطة القضائية​ إلى خلدة، وتمكّنت من توقيفه على متن سيارة نوع "رينو" لون أسود، وتبيّن انّه يُدعى: "م. ص." (مواليد عام 1981، لبناني)".

وأوضحت المديرية أنّه "ضُبط بحوزته: 13 مظروفًا من مادّة "باز ​الكوكايين​" زِنتها 52 غرامًا، 28 مظروفًا من مادة "الكوكايين" زِنتها 115 غ، مبلغ ثمانية ملايين وثلاثون ألف ليرة لبنانية وخمسمائة دولار أميركي ناتجة عن عمليّات الترويج وجهازان خلويان". ولفتت إلى أنّ "التحقيق جارٍ بإشراف ​القضاء​ المختص".