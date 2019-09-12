وزارة التربية: خيار الشباك الموحد لمزيد من الشفافية والتنظيم

أوضح المكتب الإعلامي في ​وزارة التربية والتعليم العالي​ أن "الشباك الموحد في الوزارة الذي يستقبل معاملات المواطنين المتعلقة بالمصادقات والمعادلات، يشهد يوميا حركة مكثفة خصوصا مع بداية ​العام الدراسي​ وانتقال العديد من التلامذة من ​المدارس الخاصة​ إلى ​المدارس الرسمية​، يضاف إليها راهنا تقديم الطلبات للكلية الحربية".

وأكد المكتب، في بيان، أن "الوزارة إتخذت خيار الشباك الموحد حرصا على تطبيق المزيد من الشفافية والتنظيم في تسلم المعاملات وتسليمها للمواطنين تسلسليا بحسب ورودها وإنجازها في مواعيدها المحددة. وبالتالي فإن ما نشره عدد من ​مواقع التواصل الإجتماعي​ عن خلاف في الإدارة، هو عار عن ​الصحة​ جملة وتفصيلا، وإن الموظفين المولجين بهذا العمل الإداري الدقيق، يقومون بمهامهم من دون توقف أو راحة تلبية لحجات المواطنين، وهم يتعرضون لضغط هائل يفوق طاقتهم".

ولفت إلى أنه "يمكن للمواطنين الحصول على مصادقة الإفادات المدرسية والشهادات الرسمية من المناطق التربوية، كما يمكنهم تقديم الطلبات لهذه الغاية عبر البريد أو عبر الموقع الإلكتروني للوزارة".

وأمل من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي "توخي الدقة في نشر أي خبر يتعلق بالوزارة"، متمنيا عليهم "الحصول على المعلومات من مصادرها الصحيحة حرصا على نشر الحقيقة وعدم إحداث أي إرباك لدى الرأي العام".

