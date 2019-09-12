الجيش: طائرة استطلاع إسرائيلية خرقت الأجواء اللبنانية من فوق كفركلا أمس

أعلنت قيادة ​الجيش اللبناني​ - ​مديرية التوجيه​، في بيان، أنّ "طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، خرقت بتاريخ 11 أيلول 2019 الساعة 17:20، الأجواء اللبنانية من فوق بلدة ​كفركلا​، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق رياق و​بعلبك​، من ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 21:35 من فوق البلدة المذكورة".

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