الأرصاد الجوية: طقس اليوم غائم جزئياً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة

أعلنت ​مصلحة الأرصاد الجوية​ في المديرية العامة للطيران المدني أن طقسا صيفيا مستقرا نسبيًا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى يوم السبت حيث يتأثر تدريجياً بمنخفض جوي يؤدي الى طقس متقلب وماطر أحياناً، متوقعة أن يكون طقس اليوم غائم جزئياً الى غائم أحياناً مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر ب​درجات الحرارة​ كما يتساقط الرذاذ في المناطق الشمالية اعتباراً من الظهر.

كما توقعت أن يكون طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:

الجمعة: غائم جزئياً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات.

السبت: غائم جزئيًا يتحوّل تدريجيًا بعد الظهر الى غائم مع انخفاض بدرجات الحرارة على الجبال والداخل وتتساقط ​أمطار​ متفرقة أحياناً وتكون مترافقة برياح ناشطة كما يحتمل حدوث برق ورعد بشكل متفرق خلال الليل.