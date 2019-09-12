مركز الشؤون الإجتماعية في كفرشوبا نظم دورة للاسعافات الاولية

نظم مركز الشؤون الإجتماعية في ​كفرشوبا​ بمتابعة واشراف من مدير المركز محمد السعدي دورة للاسعافات الاولية بالتعاون والتنسيق مع مكتب الشؤون المدنية في ​اليونيفيل​ والطبابتين في ​الجيش​ اللبنانية و​الكتيبة الهندية​ و​البلدية​ شارك فيها 50 متطوعا ومتطوعة من البلدة والجوار. وفي الختام تسلم المشاركون حقائب للاسعافات الاولية مقدمة من الكتيبة الهندية.

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