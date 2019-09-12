أصدرت بلدية فنيدق تعميما بإسم رئيس البلدية سميح عبد الحي جاء فيه: "إعتبارا من يوم الإثنين الواقع في 16/9/2019 يمنع مرور الشاحنات والبيك أب الهينو والآليات الكبيرة في شوارع البلدة، وذلك لبداية العام الدراسي ومنعا لحدوث زحمة سير خانقة تعيق وصول التلاميذ في الوقت المناسب الى المدارس. لذلك يمنع مرورها من الساعة السابعة صباحا لغاية التاسعة صباحا، ومن الساعة الواحدة ظهرا حتى الساعة الثالثة عصرا".
كما أكدت البلدية بأن "كل مخالف لم يتقيد سوف يتم تنظيم محاضر ضبط بحقه، ويتعرض للملاحقة القانونية وحجز آليته".
كانت هذه تفاصيل خبر تعميم لبلدية فنيدق بمنع مرور الشاحنات بدوام فتح واقفال المدارس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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