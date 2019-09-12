تعميم لبلدية فنيدق بمنع مرور الشاحنات بدوام فتح واقفال المدارس

أصدرت ​بلدية فنيدق​ تعميما بإسم رئيس ​البلدية​ سميح عبد الحي جاء فيه: "إعتبارا من يوم الإثنين الواقع في 16/9/2019 يمنع مرور ​الشاحنات​ والبيك أب الهينو والآليات الكبيرة في شوارع البلدة، وذلك لبداية ​العام الدراسي​ ومنعا لحدوث ​زحمة سير​ خانقة تعيق وصول التلاميذ في الوقت المناسب الى ​المدارس​. لذلك يمنع مرورها من الساعة السابعة صباحا لغاية التاسعة صباحا، ومن الساعة الواحدة ظهرا حتى الساعة الثالثة عصرا".

كما أكدت البلدية بأن "كل مخالف لم يتقيد سوف يتم تنظيم ​محاضر ضبط​ بحقه، ويتعرض للملاحقة القانونية وحجز آليته".