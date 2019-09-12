وهاب: الجيش خطنا الأحمر فلتخجل الدولة من نفسها ولتؤمن الأموال لإطعام العسكريين

اعتبر رئيس حزب التوحيد الوزير السابق وئام وهاب الى ان عدم تأمين الأموال للجيش يسيء لكل الدولة قبل أن يسيء للجيش فالجيش ضمانة وكرامة وأمن اللبنانيين.
واكد وهاب في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ان "الجيش خطنا الأحمر فلتخجل الدولة من نفسها ولتؤمن الأموال لإطعام العسكريين".
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