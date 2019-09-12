وهاب: الجيش خطنا الأحمر فلتخجل الدولة من نفسها ولتؤمن الأموال لإطعام العسكريين

اعتبر رئيس ​حزب التوحيد​ الوزير السابق ​وئام وهاب​ الى ان عدم تأمين الأموال للجيش يسيء لكل ​الدولة​ قبل أن يسيء للجيش ف​الجيش​ ضمانة وكرامة وأمن اللبنانيين.

واكد وهاب في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، ان "الجيش خطنا الأحمر فلتخجل الدولة من نفسها ولتؤمن الأموال لإطعام العسكريين".