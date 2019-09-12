اعتصام امام وزارة التربية للاساتذة المتعاقدين في التعليم الاساسي الرسمي

نفذت اللجنة الفاعلة للاساتذة المتعاقدين في ​التعليم الاساسي الرسمي​ اعتصاما أمام ​وزارة التربية​ - ​الأونيسكو​ للدفاع عن حق ​الطلاب​ بتعليم رسمي متمايز ومتكامل وفعال، وعدم دفع ثمن الاضرابات والنزاعات بين الوزارة و​الاساتذة​.

واعلن المعتصمون في بيان "ان الاساتذة هم بلا أبسط مقومات العيش، والاهالي يصرخون من اقساط ​المدارس الخاصة​ او يبكون على أبواب ​المدارس الرسمية​، والطلاب يدفعون الثمن"، مؤكدين اننا "لن نتنازل عن حقنا في التثبيت".

وقالوا:"تدفع وزارة التربية 130 مليار ليرة سنويا مستحقات للاساتذة المتعاقدين من اعتماداتها في ​وزارة المالية​، لذا عند تثبيت الاساتذة تحول هذه المستحقات الى رواتب وبالتالي، لا يعتبر تثبيت المتعاقدين توظيف جديد. والى حين التثبيت وعد الوزير شهيب باعطاء الاساتذة أبسط حقوقهم وحتى الآن لا ضمان صحي، لا بدل النقل ولا راتب شهري، الاساتذة الاجرائي لا زالوا على بند المساهمات وحتى الآن لم يحصلوا على مستحقاتهم، الاساتذة المستعان بهم حتى الآن لم تدفع لهم السلسلة بالاضافة الى عدم دفع مستحقات اساتذة المستعان قبل وبعد الظهر لتعليم السوريين، اساتذة الاجازة المهنية حتى الآن لم تدفع لهم السلسلة والاساتذة على صناديق المدارس سحبت منهم ساعاتهم" مؤكدين "اننا سنناضل بكل إيمان لأننا اصحاب حق وعن حقنا لن نتنازل".