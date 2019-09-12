اشار رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتيانياهو قبيل سفره إلى مدينة سوتشي الروسية، الى ان "هذه هي زيارة مهمة للغاية، نعمل حاليا على أكثر من ساحة في محيط عبارة عن 360 درجة من حولنا، من أجل ضمان أمن إسرائيل إزاء المحاولات التي تقوم بها إيران والجهات الموالية لها لمهاجمتنا فنحن نعمل ضدها".
ولفت نتانياهو الى "إن الساحة السورية هي الساحة الرئيسية ونسمع عن ذلك بين الحين والآخر. من المهم بنظرنا مواصلة الحفاظ على حرية العمل التي يتمتع بها الجيش الإسرائيلي وسلاح الجو ضد أهداف إيرانية وأهداف تابعة لحزب الله وأهداف أخرى، فهذه الزيارة تهدف إلى مواصلة هذا التنسيق المهم الذي يمنع الاصطدامات بيننا وبين القوات الروسية. كما هي تهدف إلى مواصلة العمل على تحقيق الغاية للمشتركة التي قد اتفقنا عليها والتي لم تحقق بعد وهناك شوط طويل لقطعه حتى أن يتم تحقيقها وهي إخراج إيران من سوريا، هذا هو هدف الزيارة".
كانت هذه تفاصيل خبر نتانياهو قبيل السفر لروسيا: من المهم الحفاظ على حرية العمل في سوريا ضد اهداف تابعة لحزب الله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.