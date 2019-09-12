نتانياهو قبيل السفر لروسيا: من المهم الحفاظ على حرية العمل في سوريا ضد اهداف تابعة لحزب الله

اشار رئيس ​الحكومة الاسرائيلية​ بنيامين نتيانياهو قبيل سفره إلى مدينة ​سوتشي الروسية​، الى ان "هذه هي زيارة مهمة للغاية، نعمل حاليا على أكثر من ساحة في محيط عبارة عن 360 درجة من حولنا، من أجل ضمان أمن إسرائيل إزاء المحاولات التي تقوم بها ​إيران​ والجهات الموالية لها لمهاجمتنا فنحن نعمل ضدها".

ولفت نتانياهو الى "إن الساحة السورية هي الساحة الرئيسية ونسمع عن ذلك بين الحين والآخر. من المهم بنظرنا مواصلة الحفاظ على حرية العمل التي يتمتع بها ​الجيش الإسرائيلي​ وسلاح الجو ضد أهداف إيرانية وأهداف تابعة ل​حزب الله​ وأهداف أخرى، فهذه الزيارة تهدف إلى مواصلة هذا التنسيق المهم الذي يمنع الاصطدامات بيننا وبين القوات الروسية. كما هي تهدف إلى مواصلة العمل على تحقيق الغاية للمشتركة التي قد اتفقنا عليها والتي لم تحقق بعد وهناك شوط طويل لقطعه حتى أن يتم تحقيقها وهي إخراج إيران من ​سوريا​، هذا هو هدف الزيارة".